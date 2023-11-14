Посадовицю з Хмельниччини судитимуть за передачу земель Міноборони у приватну власність

Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно посадовиці Старокостянтинівської міськради Хмельницької області, чия недбалість призвела до незаконної приватизації 12 га земель Міністерства оборони України. Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що під час інвентаризації земель громади посадовиця віднесла землі Міністерства оборони до комунальної форми власності.

Спираючись на неправдиві дані, депутати Старокостянтинівської міськради передали майже 12 га земель Міноборони у приватне користування, а посадовиця погодила проєкт цього рішення.

Вказані землі були розділені на 81 ділянку та віддані громадянам, а держава могла б втратити понад 11 мільйонів гривень.

Проте, завдяки роботі ДБР землі були арештовані та передані в управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Посадовиця Старокостянтинівської міськради обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.