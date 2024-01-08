У ТРЦ в Харкові п’яний покидьок вчинив стрілянину

Чоловіка, який стріляв, затримали, йому інкримінують хуліганство

У Харкові в торгово-розважальному центрі «Нікольський» сталася стрілянина. Один із відвідувачів, який був напідпитку, побився з іншим, а після того, як втрутилася охорона, дістав зброю і двічі вистрілив угору. Фігуранта затримала поліція.

Про інцидент, який стався 6 січня, розповів начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, 20-річний хлопець прийшов до торгівельного центру разом з другом, який чекав там цивільну дружину – дівчина працює продавцем-консультантом в одному з відділів.

Саме там і почався конфлікт. Хлопцеві не сподобалося, як один із покупців розмовляв з дружиною його друга і він вступив у суперечку, почалася бійка, розповів Болвінов.

«Усе тривало не більше двох хвилин – у ситуацію втрутились охоронці центру. Та після бійки хлопець дістав зброю і двічі вистрілив угору. За попередніми даними, це був стартовий пістолет, а сам стрілець – напідпитку», – розповів начальник слідчого управління поліції.

Сергій Болвінов повідомив, що фігуранта вже затримано, йому інкримінують хуліганство, а саме грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства із застосуванням вогнепальної зброї.

«Хочу наголосити – в умовах воєнного стану в прифронтовому місті на такі випадки реагуємо максимально жорстко та за законом. Безпека наших громадян – це одна з головних задач у роботі поліції», – зауважив Болвінов.

Зазначимо, пресслужба поліції Харківської області ввечері напередодні повідомила, що правоохоронці отримали повідомлення про бійку та стрілянину в продуктовому магазині ТРЦ 6 січня о 18:30. За адресою оперативно виїхала слідчо-оперативна група.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, фігуранту загрожує до семи років тюрми. // Главком