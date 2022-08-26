Повідомили про підозру ФСБшнику, який вів довоєнну розвідку на Херсонщині

Служба безпеки України повідомила про підозру у шпигунстві співробітнику фсб. Його агентурна мережа вела довоєнну розвідку на Херсонщині.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

“Служба безпеки повідомила про підозру кадровому співробітнику 5 служби фсб рф Віталію Королю, який до війни створив на Херсонщині розгалужену агентурну мережу з місцевих правоохоронців для збору розвідданих”, – ідеться у повідомленні.

У липні 2021 року СБУ викрила цю мережу і затримала її учасників. Серед них був і чинний працівник обласного управління спецслужби.

Під час тривалого досудового розслідування було ідентифіковано та задокументовано злочини московського “куратора” агентурної групи, яка збирала: таємну інформацію про мобілізаційне розгортання українських спецпідрозділів та алгоритми їх контрдиверсійних дій, зокрема на території Херсонського морського порту, результати тактико-спеціальних і командно-штабних навчань у регіоні.

Також мережа “звітувала” щодо суспільно-політичної ситуації у причорноморських районах України.

Зібрані відомості з грифами секретності “Таємно” та “Цілком таємно” передавали своєму куратору в росію через заздалегідь обумовлений електронний канал зашифрованого зв’язку.

За даними СБУ, викритий співробітник фсб зараз бере участь у повномасштабній війні проти України.

Зараз тривають комплексні заходи для встановлення його місцеперебування і притягнення до відповідальності за злочини.