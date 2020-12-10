Алиев на параде назвал Ереван «исторической землей Азербайджана»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе военного парада в Баку заявил о торжестве справедливости в Нагорном Карабахе и намекнул на возможное продолжение войны, вплоть до захвата территории Армении.

В своем выступлении Алиев заявил, что еще в 80-е годы прошлого века сотни тысяч азербайджанцев «были изгнаны с родных земель».

«Зангезур (Сюникская область Армении — «МК»), Гёйча (Севан), Иреван (армянская столица Ереван) – наши исторические земли», — цитирует политика агентство АПА.

События 90-х годов и последующее существование Карабаха Алиев назвал «оккупацией». Возвращение же части территории непризнанной республики под контроль Баку он охарактеризовал как «восстановление территориальной целостности».

При этом Алиев намекнул, что нынешний геополитический расклад его не вполне устраивает. Он напомнил, что ранее неоднократно говорил: если Армения «не вернет наши земли, мы решим этот вопрос военным путем». // МК