Венесуела за прикладом дружніх рашистів анексує провінцію сусідньої Гайани

Президент Венесуели Ніколас Мадуро офіційно оголосив частину сусідньої Гайани Ессекібо 24-м штатом Венесуели і закликав парламент країни прийняти відповідний закон, який це оформить.

Як пише Reuters, Мадуро також показав нову карту країни, що включає Ессекібо, і доручив направити її в усі школи, коледжі та університети Венесуели. Він також розпорядився негайно розпочати видачу ліцензій на видобуток нафти в цьому багатому ресурсами регіоні.

Як пише іспанська El País, Венесуела на тлі конфлікту, що розгорається з сусідньою Гайаною, мобілізує армію.

Також повідомляється, що Мадуро оголошує про анексію регіону Ессекібо і Каракас призначив виконуючого обов’язки губернатора регіону, який в даний час знаходиться під владою Гайани.

Суперечка навколо регіону Ессекібо

Йдеться про спірну територію на захід від річки Ессекібо. Її площа становить 159,5 тисяч квадратних кілометрів, це близько двох третин всієї території Гайани. У 1899 році третейський суд у Парижі визнав територію Ессекібо частиною Гайани – тоді вона була колонією Великобританії.

Тепер Венесуела домагається скасування цього рішення, стверджуючи, що воно було несправедливим і провела референдум, на якому 95% населення, за офіційними даними, висловилися за анексію регіону. Однак очевидці, які відвідали виборчі дільниці по всій країні, сказали, що в багатьох з них в черзі стояло мало людей або людей не було взагалі. Влада Гайани у відповідь подала позов до Міжнародного Суду ООН. Ще напередодні референдуму цей суд постановив, що Венесуела не повинна вживати дій, які б оскаржували контроль Гайани над територією, але прямо не заборонив проведення голосування.

Територія Ессекібо багата на корисні копалини і дає доступ до району Атлантичного океану, де в 2015 році енергетичний гігант ExxonMobil виявив нафту в промислових обсягах, що привернуло увагу уряду Мадуро. Деякі політичні аналітики назвали референдум демонстрацією сили Мадуро і перевіркою підтримки його уряду перед запланованими на 2024 рік президентськими виборами. // УНІАН