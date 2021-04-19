Российский миллиардер Дерипаска разгромил Росстат: число бедных граждан занижено в разы

«Победы на бумаге»

Российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале резко раскритиковал Росстат. Ведомство ранее опубликовало данные, согласно которым в России всего 17,8 млн человек относятся к категории бедных. Бизнесмен уверен, что статистика занижена в несколько раз.

Предприниматель написал, что, по его мнению, численность россиян, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, составляет не менее 80 млн человек.

Росстат же, считает Дерипаска, в последние годы научился «виртуозно» жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, выдавая «бравые» отчеты о «победе над бедностью».

«Обидно только, что «победы» эти в основном на бумаге происходят», – резюмировал бизнесмен и призвал «хотя бы» сделать для регионов доступную ипотеку.

Ранее была обнародована статистка, согласно которой бедность в России снизилась до минимума с 2014 года. Тогда в стране насчитывалось 16,3 миллиона бедных, в 2015 году их стало стало 19,6 миллиона. При этом прожиточный минимум на 2021 год составляет 11 653 рублей. // МК