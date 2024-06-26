Верховний суд Ізраїлю постановив, що ультраортодокси повинні служити в армії

Верховний суд Ізраїлю одностайно постановив, що армія повинна почати призов ультраортодоксальних євреїв на військову службу.

Про це повідомляє АР.

Згідно з рішенням суду, за відсутності закону, який робить різницю між студентами єврейських семінарій та іншими призовниками, ізраїльська система обов’язкової військової служби поширюється на ультраортодоксів, як і на всіх інших громадян.

Водночас суд постановив, що держава здійснює “неправомірне вибіркове правозастосування, що є серйозним порушенням верховенства права і принципу, згідно з яким всі люди рівні перед законом”.

Відповідно до давніх домовленостей, ультраортодоксальні чоловіки звільнялися від призову, який є обов’язковим для більшості єврейських чоловіків і жінок.

Як розповіли у виданні, такі винятки давно почали викликати гнів серед світської громадськості, і цей розкол поглибився під час війни, оскільки військові призвали десятки тисяч солдатів і заявляють, що їм потрібна вся робоча сила, яку вони можуть отримати.

Ультраортодоксальні чоловіки відвідують спеціальні семінарії, які зосереджуються на релігійних дослідженнях, приділяючи мало уваги світським темам, таким як англійська мова або природничі науки. За словами критиків, вони погано підготовлені до служби в армії або до світської роботи. // Букви