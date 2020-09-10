В российском Челябинске проломили голову координатору штаба Навального

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что в Челябинске был избит координатор штаба Алексея Навального. Пострадавшего зовут Алексея Барабошкин. На него напали неизвестные.

Знакомые пострадавшего говорят, что его избили без цели ограбить. В частности, деньги и телефон не украли. При этом нападение произошло в полночь. Мужчину госпитализировали с подозрением на перелом костей свода черепа.

Предыдущие несколько недель Барабошкину оступали угрозы, связанные с работой штаба Навального. При этом накануне нападения еще один неизвестный забежал в сам штаб во время лекции о наблюдении на выборах и разбил бутылку с сероводородом. В результате двум людям стало плохо. // МК