В ЄС викрили масштабну мережу з виготовлення та продажу підроблених картин

На території Європі виявили масштабну мережу з виготовлення та продажу підроблених картин відомих митців, зокрема Бенксі, Пабло Пікассо та Енді Воргола. За даними італійської поліції, приблизно 38 осіб у різних країнах, зокрема в Італії, Іспанії, Франції та Бельгії, підозрюють у причетності до виготовлення та збуту фальшивих творів мистецтва.

Про це повідомляє CNN.

Підозрювані обвинувачуються у змові з метою підробки, незаконного продажу й обробки крадених творів мистецтва. Слідчі повідомляють, що в ході операції вилучено понад 2100 підроблених картин, ринкова вартість яких сягає близько 200 мільйонів євро (приблизно 215 мільйонів доларів).

Окрім того, поліція виявила шість майстерень, де створювали підробки. Дві з них знаходяться у Тоскані, одна – у Венеції, а решта – в інших країнах Європи.

Розслідування розпочалося у 2023 році – після вилучення близько 200 підроблених картин із колекції одного з бізнесменів у Пізі. Серед них була копія роботи італійського художника Амедео Модільяні. Це допомогло поліції виявити зв’язок із групою, яка займалася фальсифікацією картин Бенксі та Воргола і продавала їх через аукціони в Італії.

Крім картин Бенксі, Пікассо та Воргола, підроблені роботи приписували таким митцям, як Клод Моне, Вінсент Ван Гог, Сальвадор Далі, Генрі Мур, Марк Шагал, Френсіс Бекон, Пол Клеє та Піт Мондріан.

Щоб підвищити довіру до фальшивок, підозрювані організували дві виставки Бенксі з опублікованими каталогами у престижних місцях у Местре біля Венеції та Кортоні в Тоскані. Архів Бенксі назвав операцію італійської поліції однією з найбільших у сфері захисту робіт художника. // Букви