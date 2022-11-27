Тернополянин став жертвою афери, намагаючись допомогти «другові»

Все більше працівники поліції документують нові факти шахрайств вчиненні щодо мешканців області. Потерпілі повідомляють, що невідомі під різними приводами привласнюють їх готівку, при цьому діють від імені приятелів.

Від такого роду злочину потерпів 27-річний мешканець міста. Він розповів, що в одній із соціальних мереж йому надійшло повідомлення від його приятеля. Він просив позичити кошти в розмірі 14000 гривень, які він пообіцяв повернути. Заявник за лічені хвилини перевів кошти й тоді зателефонував до друга, однак останній розповів, що вперше про таке чує. Потерпілий зрозумів, що його ошукали та звернувся за допомогою до правоохоронців.

Відомості про подію працівники поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські радять у разі отримання такого повідомлення зателефонувати цій людині і запитати про надсилання подібного прохання. Водночас для уникнення проблем із шахраями необхідно:

не надавати особистої інформації на незнайомих сайтах, що стосується паспортних і платіжних даних, номеру телефона, логінів тощо;

не робити великих передоплат при покупці в інтернет-магазинах та використовувати післяплату;

не користуватися підозрілими сервісами або пропозиціями інших людей, зокрема, щодо швидкого заробітку або кредитів;

перевіряти прохання про матеріальну допомогу, навіть якщо вони надходять з акаунтів знайомих людей;

встановлювати подвійну аутентифікацію на месенджерах;

в разі підозри щодо зламу сторінки – припиняти всі сесії месенджера на всіх пристроях через налаштування;

Якщо ви все-таки потерпіли від рук аферистів, не зволікайте, телефонуйте в поліцію.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області