У Запорізькій області чоловіка побили та спалили у лісосмузі

У лісосмузі одного із сіл Запорізького району Запорізької області обгоріле тіло чоловіка знайшли 24 жовтня. Вогонь знищив одяг та шкіряні покрови загиблого, залишилося лише взуття.

Попри це правоохоронцям вдалося встановити особу загиблого – ним виявився 67-річний місцевий мешканець. Встановлено, що чоловіка сильно побили. Наразі з’ясовується, чи був він живим на момент підпалу. Про це повідомляють у пресслужбі Департаменту карного розшуку Нацполіції.

Поліцейські затримали підозрюваних – 23-річного і 30-річного односельців загиблого.

“67-річний чоловік підпрацьовував різноробочим, допомогав сусідам по господарству. 23 жовтня компанія з чоловіків вживала спирті напої. У певний момент один із них згадав старі образи, інші двоє – односельчани віком 23 та 30 років – вирішили помститися за товариша і привели потерпілого до місця їхньої гулянки. Ймовірно алкоголь додав сміливості двом “вершителям справедливості”, які вивели дідуся на вулицю та повели до лісосмуги. Побили його. Тіло підпалили та відволікли у хащі”, – розповіли у Департаменті.

Зазначається, що затримані зізналися у скоєному. Їм повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою. // Діло