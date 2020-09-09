На Київщині повідомлено про підозру підпалювачу будинку матері

У селі Гута-Межигірська Вишгородського району 32-річний чоловік вирішив конфлікт із матір’ю підпалом її будинку.

Встановлено, що зловмисник проживав у цьому будинку протягом 3 років. Коли ж до оселі приїхала власниця будинку та застала сина у стані алкогольного сп’яніння, між ними стався конфлікт.

Після сварки чоловік виніс з будинку власні речі, а будинок підпалив.

Поліція затримала зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

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