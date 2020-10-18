Водій пропонував патрульним хабар за непритягнення до відповідальності

У Кропивницькому патрульні зупинили автомобіль Skoda Octavia, який рухався з перевищенням дозволеної швидкості руху на 34 кілометри.

Під час спілкування охоронці порядку виявили у 46-річного водія ознаки наркотично сп’яніння та запропонували пройти огляд у спеціальному медичному закладі. На що той відмовився.

Натомість за непритягнення до відповідальності чоловік запропонував інспекторам 100 доларів. Його попередили про кримінальну відповідальність за такі дії, але керманич наполягав на своєму.

Як виявилося, громадянин також не мав при собі посвідчення водія.

Патрульні виписали на керманича постанову за керування автомобілем без відповідних документів та склали протокол за керування у стані сп’яніння.

За спробу дати патрульним хабар інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Порушнику загрожує до 4 років позбавлення волі. // Вартові еспресо