Сбежавшего из психбольницы убийцу родственницы, нашли в кустах возле медучреждения

В Николаевской области полицейские разыскали сбежавшего из психиатрической больницы мужчину, осужденного за убийство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 25 августа из психиатрической больницы в селе Сапетня сбежал Евгений Грек. Он привлекался к ответственности по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

Как выяснили правоохранители, недавно по решению суда осужденного перевели из специализированного отделения со строгим наблюдением медучреждения в другое отделение, из которого он и совершил побег.

По данному факту следователи начали уголовное производство по статье 394 Уголовного кодекса Украины («Побег из специализированного лечебного учреждения»).

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий вечером 26 августа оперативники отделения полиции № 5 задержали мужчину в плавнях одного из сел Николаевского района, недалеко от медучреждения.

Сейчас следователи мужчине сообщили о подозрении за совершение побега из специализированного лечебного учреждения и поместили в специализированное отделение со строгим наблюдением.

Напомним, что мужчина совершил убийство своей 63-летней бабушки еще в декабре 2013 года. Тогда ему было 26 лет. Сразу после преступлении он сам сообщил в милицию о совершенном. Он несколько раз бил ударил женщину кухонным ножом в область живота и грудной клетки. Его нож поломался, поэтому он снова пошел на кухню за другим и снова начал наносить аналогичные удары, пока тот тоже не поломался. Потом он пошел за третьим ножом и снова повторил свои действия. Жертва умерла не сразу, медики не успели довезти ее в больницу.

Экспертиза установила, что он страдает психосоматическим шизофреноподобным расстройством вследствие употребления каннабиноидов и не мог в момент преступления отдавать себе отчет в своих действиях. // Преступности.НЕТ