Нова шахрайська схема – підроблені платіжки за комуналку

Останнім часом багато українців знаходять у своїх поштових скриньках підроблені платіжки за комунальні послуги. Документи виглядають як офіційні, але містять неправдиві реквізити, які спрямовують гроші в кишені зловмисників.

Шахраї копіюють оформлення справжніх платіжних документів, але змінюють банківські реквізити або завищують суми до сплати. Підробки поширюються:

через звичайні поштові скриньки,

електронною поштою,

у месенджерах і соцмережах.

Як убезпечити себе?

Перевіряйте реквізити. Справжні платіжки завжди містять актуальні банківські дані постачальника послуг, які можна перевірити на офіційному сайті компанії або в її мобільному додатку.

Звертайте увагу на суму. Сума може бути завищеною або не відповідати попереднім платежам.

Перевіряйте відправника. Офіційні квитанції надходять від імені комунальних служб, а не від приватних осіб чи невідомих організацій. // Проєкт Brama