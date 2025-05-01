Нова шахрайська схема – підроблені платіжки за комуналку
Останнім часом багато українців знаходять у своїх поштових скриньках підроблені платіжки за комунальні послуги. Документи виглядають як офіційні, але містять неправдиві реквізити, які спрямовують гроші в кишені зловмисників.
Шахраї копіюють оформлення справжніх платіжних документів, але змінюють банківські реквізити або завищують суми до сплати. Підробки поширюються:
- через звичайні поштові скриньки,
- електронною поштою,
- у месенджерах і соцмережах.
Як убезпечити себе?
Перевіряйте реквізити. Справжні платіжки завжди містять актуальні банківські дані постачальника послуг, які можна перевірити на офіційному сайті компанії або в її мобільному додатку.
Звертайте увагу на суму. Сума може бути завищеною або не відповідати попереднім платежам.
Перевіряйте відправника. Офіційні квитанції надходять від імені комунальних служб, а не від приватних осіб чи невідомих організацій. // Проєкт BramaTweet