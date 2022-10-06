18-річного жителя Волині судитимуть за зґвалтування малолітньої дитини 

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 18-річним жителем одного з сіл Луцького району зґвалтування малолітньої дівчинки (ч.4 ст. 152 КК України).

За даними слідства, удень 26 травня 2022 року чоловік на шкільному подвір’ї вчинив такі дії над дитиною.

Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.

Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 152 КК України, зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Пресслужба обласної прокуратури