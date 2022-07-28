«Смотрящий» над довічно ув’язненими «вибивав» борг, погрожуючи підприємцю розправою та знищенням майна

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, повідомлено про підозру двом особам, які відбувають покарання, у вимаганні з погрозою застосування насильства та знищення майна (ч. 4 ст. 189 КК України).

Крім цього, «кримінальному авторитету» повідомлено про підозру в умисному поширенні в суспільстві злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 КК України), а його співучаснику – у зверненні за застосуванням такого впливу (ч. 1 ст. 255-3 КК України).

Слідством установлено, що злочини скоїв житель Вінницької області, який 35-й рік відбуває довічне ув’язнення (свого часу довічним йому замінили смертельну кару) в одній з колоній Житомира спільно із ще одним засудженим за умисне вбивство.

Так, не підкоряючись вимогам та порядку відбування покарання у місцях позбавлення волі, ув’язнений набув статусу так званого «смотрящого» за довічно засудженими. Тож коли до нього звернувся один з таких довічників з проханням допомогти «вибити» частину боргу з місцевого підприємця – 2000 доларів США, фігурант провадження охоче долучився та поширив свій злочинний вплив поза межами колонії.

Зокрема, підозрюваний, взявши у довічника-«кредитора» номер телефону підприємця та дізнавшись деталі про склад сім’ї, вимагав віддати борг з відсотками – на 500 доларів США більше. Протягом місяця – з кінця червня по 20 липня 2022 року «кримінальний авторитет» здійснив до потерпілого близько десятка телефонних дзвінків та під час розмов постійно вимагав сплати грошей, погрожуючи йому та матері фізичною розправою і знищенням автомобіля.

Під час обшуку у підозрюваних вилучено докази скоєння злочину, а саме, блокноти з чорновими записами та мобільні телефони.

Викрито скоєння особливо тяжких злочинів довічно ув’язненими за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, Управлінням СБ України в області та Головним управлінням Нацполіції в області, яке проводить досудове розслідування.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури