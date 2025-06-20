Жителька Південноукраїнська замість отримання допомоги втратила майже ₴168 тисяч

У месенджері жінці надійшло повідомлення нібито від знайомої про можливість отримати фінансову допомогу від міжнародної організації. Потерпіла перейшла за посиланням, заповнила анкету, ввела дані платіжної картки і втратила кошти. Правоохоронці розпочали розслідування та встановлюють зловмисників.

До відділення поліції № 3 Вознесенського райуправління звернулась 52-річна жителька Південноукраїнська та повідомила, що стала жертвою шахраїв. Заявниця втратила майже 168 тисяч гривень з власного банківського рахунку після того, як заповнила на одному з інтернет-ресурсів всі необхідні дані для отримання начебто фінансової допомоги. За вказаним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Шановні громадяни, пам’ятайте, що зловмисники створюють фішингові сайти та повністю копіюють дизайн онлайн-магазинів, банківських установ чи офіційні джерела міжнародних організацій, таким чином вводять споживача в оману.

Поліцейські радять:

– ніколи не переходити за сумнівними посиланнями, навіть якщо отримали від імені друзів чи близьких людей;

– для онлайн-шопінгу використовуйте лише перевірені сайти;

– не переходьте на рекламні гіперпосилання у додатках чи іграх;

– не повідомляйте конфіденційну інформацію стороннім особам (дані платіжної картки, логіни та паролі до онлайн банкінгу тощо);

– завжди уважно перевіряйте URL-адреси – будь-який зайвий символ чи неправильне написання можуть вказувати на фішинговий сайт.

Також нагадуємо, що офіційна інформація про можливість отримання фінансової допомоги від держави чи міжнародних організацій завжди публікується на їхніх офіційних ресурсах. Тож перевіряйте джерела інформації. Якщо ви все таки стали жертвою шахрайства, негайно зверніться до найближчого відділення поліції або телефонуйте на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області