СБУ затримала «смотрящого» за Кривим Рогом, який майже 10 років тероризував мешканців міста

СБУ проводить системну боротьбу з організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці в умовах воєнного стану.

У результаті спецоперації у Дніпропетровській області затримано одного з лідерів кримінального середовища регіону, який майже 10 років намагався тримати в страху місцевих жителів.

Зловмисником є неодноразово засуджений кримінальний авторитет – так званий «смотрящий» за Кривим Рогом.

Саме він причетний до численних фактів обкладання «даниною» представників малого і середнього бізнесу.

Для цього брав участь у вирішенні штучних конфліктів, які для місцевих підприємців створювали підконтрольні йому злочинні угруповання.

За вирішення «спору» кримінальник отримував свій «відсоток» від загальної суми «вибитих» грошей.

У разі відмови сплачувати «борги» учасники банд погрожували потерпілим та їхнім родичам насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна.

Крім того, зловмисник був на постійному контакті з представниками злочинного середовища рф, у тому числі з російськими «злодіями в законі».

З ними періодично координував свою незаконну діяльність та вирішував питання щодо наповнення так званого «общака».

Все це негативно впливало на криміногенну обстановку в регіоні та розхитувало внутрішню ситуацію у Кривому Розі.

Співробітники СБУ поетапно задокументували факти незаконної діяльності фігуранта і затримали його на спробах чергового отримання грошей за вирішення «спірних питань» з бізнесом.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу).

Планується обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Служба безпеки України