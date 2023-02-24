СБУ затримала «смотрящого» за Кривим Рогом, який майже 10 років тероризував мешканців міста
СБУ проводить системну боротьбу з організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці в умовах воєнного стану.
У результаті спецоперації у Дніпропетровській області затримано одного з лідерів кримінального середовища регіону, який майже 10 років намагався тримати в страху місцевих жителів.
Зловмисником є неодноразово засуджений кримінальний авторитет – так званий «смотрящий» за Кривим Рогом.
Саме він причетний до численних фактів обкладання «даниною» представників малого і середнього бізнесу.
Для цього брав участь у вирішенні штучних конфліктів, які для місцевих підприємців створювали підконтрольні йому злочинні угруповання.
За вирішення «спору» кримінальник отримував свій «відсоток» від загальної суми «вибитих» грошей.
У разі відмови сплачувати «борги» учасники банд погрожували потерпілим та їхнім родичам насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна.
Крім того, зловмисник був на постійному контакті з представниками злочинного середовища рф, у тому числі з російськими «злодіями в законі».
З ними періодично координував свою незаконну діяльність та вирішував питання щодо наповнення так званого «общака».
Все це негативно впливало на криміногенну обстановку в регіоні та розхитувало внутрішню ситуацію у Кривому Розі.
Співробітники СБУ поетапно задокументували факти незаконної діяльності фігуранта і затримали його на спробах чергового отримання грошей за вирішення «спірних питань» з бізнесом.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу).
Планується обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.
Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.Tweet