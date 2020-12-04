Кіберполіцейські викрили шахрая, який на сайтах знайомств ошукав жінок на понад ₴1,3 млн.

Кіберполіція встановила, що до інтернет-шахрайства причетний 34-річний іноземний громадянин, який наразі перебуває під слідством за вчинення аналогічного злочину.

Чоловік на вебсайтах знайомств заводив стосунки з жінками, а після налагодження відносин – виманював у них гроші та ювелірні вироби.

За попередніми даними, зловмисник таким чином ошукав п’ятьох потерпілих. Загальна сума збитків сягає 1 млн 300 тисяч гривень.

У слідчому ізоляторі, де наразі перебуває фігурант, правоохоронці провели обшук. Вилучено мобільний телефон та сім-карту, які використовувалися у шахрайській діяльності.

Національна поліція України