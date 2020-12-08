Завершено розслідування відносно чоловіка, який побив лікаря після отримання допомоги

Київською місцевою прокуратурою № 6 скеровано до суду обвинувальний акт відносно молодика, який 20 жовтня 2020 року побив лікаря (ч. 1 ст. 122 КК України).

Згідно з матеріалами кримінального провадження, 26-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння поступив до Київської міської клінічної лікарні № 17, де його одразу оглянув лікар, та виявивши перелом кінцівки, наклав гіпсову пов’язку.

Після надання медичної допомоги пацієнт заснув. Проте прокинувшись серед ночі, чоловік став нищити все довкола, на що отримав зауваження від чергового лікаря. Однак не бажаючи припиняти своїх дій, чоловік схопив металевий стілець та декілька разів вдарив ним лікаря по голові.

Вказаними діями зловмисник завдав потерпілому тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості у вигляді переламів кісток лицьового скелету.

Побиття медпрацівника припинив охоронець муніципальної варти, який наглядав за порядком у лікарні та відразу викликав працівників поліції.

Наразі обвинувальний акт відносно 26-річного обвинуваченого скеровано до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Пресслужба Київської міської прокуратури