На Сумщине мужчина отдал мошенникам ₴20 000

За помощью к полицейским Сумского райуправления полиции обратился 83-летний мужчина. Он рассказал, что накануне вечером ему позвонил неизвестный, голос которого показался ему похожим на голос племянника, и сообщил, что попал в ДТП и нуждается в деньгах на лечение.

Впоследствии к пожилому мужчине домой пришел неизвестный и забрал 20 000 грн., которые он приготовил, чтобы помочь племяннику.

Позже пенсионер позвонил по телефону родственнику, чтобы узнать, как его самочувствие. Понял, что попал «на крючок» мошенников и позвонил в полицию.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.190 УК Украины (мошенничество), сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области. // Ваш шанс