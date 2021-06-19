Загибель доньки та каліцтво сина — за злісне невиконання батьківських обов’язків судитимуть подружжя з Одеси

Ювенальні прокурори Київської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно подружжя, підозрюваного у злісному невиконанні обов’язків по догляду за своїми малолітніми дітьми, що спричинило тяжкі наслідки (ст.166 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Одеської обласної прокуратури.

Ювенальні прокурори Київської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно подружжя, підозрюваного у злісному невиконанні обов’язків по догляду за своїми малолітніми дітьми, що спричинило тяжкі наслідки (ст.166 КК України).

Встановлено, що батько та матір малолітніх дітей злісно не виконували свої батьківські обов’язки по догляду за малечею.

Зокрема, подружжя не забезпечило належні умови побуту за місцем мешкання, малята проживали в умовах антисанітарії та неповноцінно харчувалися.

Крім того, батьки не займалися вихованням дітей, піклуванням про їх фізичний, духовний і моральний розвиток, а головне, не звернулись за медичною допомогою з метою госпіталізації дітей, що призвело до розладу психічного здоров’я їх 2-річного сина та загибелі 8-місячної доньки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ОРУП №1 ГУНП в Одеській області.

За цей злочин Законом передбачено до 5 років позбавлення волі.

УК