Педофіл з Кам’янки-Бузької отримав п’ять років тюрми за розбещення дитини

Увечері 10 жовтня 2020 року чоловік прийшов в будинок до своїх і покликав малолітню дівчину до себе, пообіцявши дати їй цукерки. Коли дитина прийшла до нього додому, чоловік спустив з неї штани та білизну і розбестив її. Коли на обійстя його будинку прийшла матір дівчинки, педофіл припинив свої дії.

Матір дитини пояснила, що коли прийшла до чоловіка додому, то він тримав її доньку в руках. Вона запитала в дитини, що трапилось і дівчинка сказала, що сусід «робив їй масаж» в інтимній зоні. Матір дівчинки спочатку вимагала суворого покарання для сусіда-педофіла, але в ході судових слухань змінила думку і заявила, що чоловіка не слід карати суворо.

У судовому засіданні 8 лютого 2022 року чоловік визнав свою провину у розбещенні дівчинки і також попросив про м’яке покарання.

У матеріалах справи вказано, що прокурор просив відпустити педофіла на іспитовий термін, взявши до уваги до уваги його щире каяття. Втім суддя Уляна Костюк, яка розглядала цю справу, не знайшла підтверджень цьому каяттю.

«З обставин справи видно, що обвинувачений визнав свою вину у вчиненому, проте його поведінка під час судового розгляду вказує на відсутність у нього щирого жалю з приводу вчиненого, оскільки в ході судового розгляду справи він жодним чином не виявляв жалю з приводу вчиненого ним кримінального правопорушення та не міг пояснити суду, чому саме він вчинив кримінальне правопорушення. Обвинувачений не вчиняв дій по відшкодуванню будь-якої шкоди потерпілій не намагався вибачитись перед нею починаючи з жовтня 2020 та не висловлював жалю з приводу вчинення ним кримінального правопорушення», – вказано у вироку суду.

Натомість суд взяв до уваги і визнав обтяжуючою обставиною, те, що розбещена дівчина страждає на психічний розлад.

Таким чином суддя Уляна Костюк визнала чоловіка винним у розбещення неповнолітньої і відправила його у в’язницю на 5 років. Цей вирок набуде чинності через 30 днів після оголошення, якщо його не оскаржать в апеляції.

В опублікованих матеріалах справи не вказані особисті дані педофіла, відомо лише, що він працював різноробом у місцевій компанії, яка займається продажем дерев’яних піддонів. // ZAXID.NET