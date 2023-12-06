Вбивство подружжя на Буковині – підозрюваного сина вбитих взято під варту

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури 45-річному жителю Дністровського району повідомлено про підозру в умисному вбивстві батьків (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, 29 листопада цього року перебуваючи за місцем свого проживання, на ґрунті раптового загострення психічного стану здоров’я, підозрюваний наніс смертельні тілесні ушкодження батьку та задушив матір.

Про смерть подружжя повідомили правоохоронців родичі вбитих, які виявили 68-річного чоловіка та його 66-річну дружину з ознаками насильницької смерті.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура