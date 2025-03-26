Бухгалтер комунального підприємства у Кропивницькому привласнила понад 1 млн. гривень

За процесуального керівництва Кропивницької окружної прокуратури бухгалтеру комунального підприємства повідомлено про підозру за фактом привласнення бюджетних коштів та вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах (за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що бухгалтер одного з комунальних підприємств міста Кропивницького здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, та внесла відомості щодо заробітної плати фактично непрацюючої особи.

Внаслідок таких протиправних дій посадовиця привласнила 1 млн 71 тис. гривень грошових коштів, що призначалися для виплати заробітної плати працівникам підприємства.

Досудове розслідування – СВ Кропивницького РУП ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура