Зґвалтував падчерку з психічними розладами, яка завагітніла та народила дитину – 48-річному покидьку повідомлено про підозру

22-річна дівчина, що з дитинства має психічні розлади, влітку народила дитину. Її матір дізналась про вагітність доньки лише після прийому у лікаря-гінеколога, коли дівчина перебувала вже на 6 місяці вагітності. У дівчини є проблеми з мовленням, вона не адаптована до самостійного життя, не здатна усвідомлювати наслідків своїх вчинків та керувати ними, тож не змогла пояснити що з нею трапилось і хто батько дитини.

Після народження дитини та проведення експертизи, встановлено, що батьком немовля є 48-річний співмешканець матері дівчини, який живе з родиною з 2019 року. З’ясувалось, що користуючись станом дівчини, співмешканець матері вступав з нею у статеві відносини.

Після народження дитини родина 22-річної дівчини відмовилась від новонародженої дівчинки.

Оболонською окружною прокуратурою м. Києва 48-річному чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні зґвалтування падчерки (ч. 2 ст. 152 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура