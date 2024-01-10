На Хмельниччині завідувач лікарні вимагав хабарі з засуджених за надання медичних послуг

Оскільки медик також є членом лікарської комісії, він обіцяв за 5 000 доларів посприяти в оформленні групи інвалідності. Фігурант навіть встиг витратити кошти на власні побутові потреби. Йому повідомлено про підозру.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі Шепетівського райуправління поліції викрили та знешкодили корупційну схему з надання засудженим медичних послуг та отримання ними групи інвалідності. За даними поліцейських, до її функціонування причетний завідувач одного із відділень лікарні з обслуговування осіб, що знаходяться в установах виконання покарань.

Як встановили правоохоронці, медик упродовж декількох місяців вимагав та отримував кошти від засудженого, який потребував термінового лікування. До того, будучи членом лікарської комісії, обіцяв за 5000 доларів неправомірної вигоди посприяти в безперешкодному оформленні другої групи інвалідності. В іншому випадку – створювалися штучні перешкоди та затягувався процес оформлення відповідних документів.

В ході слідства зафіксовано факти отримання чоловіком неправомірної вигоди. Частину коштів він встиг витрати на власні побутові потреби.

На підставі отриманих доказів посадовцю оголошено підозри одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

• за ч. 1 та 3 ст. 369-2 (Одержання неправомірної вигоди для себе чи особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди);

• за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

• за ч. 1 та 2 ст. 209 (Вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними злочинним шляхом).

Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Викриття та документування протиправної діяльності фігуранта проводилося спільно з оперативниками виправної колонії за процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України