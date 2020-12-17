В Краматорске пьяный дебошир ударил патрульную ногой в лицо

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба полиции, поздним вечером 16 декабря экипаж батальона патрульной полиции получили сообщение о ссоре между бывшими супругами. Прибывших на место вызова полицейских встретила женщина, которая рассказала, что ее бывший 31-летний муж находится в состоянии алкогольного опьянения и конфликтует.

Правоохранители пытались успокоить мужчину, но он ругался, вел себя агрессивно и высказывал угрозы. Когда полицейские, чтобы обезопасить окружающих и себя, решили надеть на нарушителя наручники, он начал оказывать активное сопротивление, и ударил ногой в лицо полицейскую. В результате удара девушка получила телесные повреждения.

Фигурант был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В отношении дебошира открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Как отмечает пресс-служба ведомства, с начала года в Краматорске задержаны за угрозу или насилие к полицейским восемь человек. Относительно шести злоумышленников обвинительные акты по ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) направлены в суд. Еще по двум продолжается досудебное расследование. // obs.in.ua