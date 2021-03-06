Мужчина, убивший односельчанина, который напал на его дочь, получил условный срок
В Одесской области трое мужчин решили на кулаках выяснить отношения с односельчанином. Они приехали к нему домой и первым делом напали на его несовершеннолетнего дочь.
Об этом корреспонденту Украинской Службы Информации стало известно из судебного реестра.
В материалах дела не говорится, чем односельчанин так насолил троим мужчинам, но они на машине приехали к нему домой разбираться. Мужчина выбежал во двор, когда услышал крики своей дочери и увидел, как девочку бьют головой о стену. Отец схватил лом и ударил мужчину, напавшего на ребенка: от удара тот упал на бетонный пол и умер.
Дело квалифицировали как превышение необходимой самообороны. В суде мужчина рассказал, что не хотел убивать, а лишь отпугнуть нападавших, и просил его сурово не наказывать, так как у него четверо несовершеннолетних детей. Любашевский суд приговорил обвиняемого к двум годам условно.Tweet