Росіяни скинули три бомби на центр Херсона, 8 багатоповерхівок зруйновано, 18 людей поранено, троє – у важкому стані

Сьогодні, 15 травня, в обід російська авіація атакувала трьома КАБами центральну частину Херсона.

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, основний удар прийшовся на житловий сектор міста та цивільну інфраструктуру.

Унаслідок авіаудару пошкоджено вісім багатоповерхівок, пʼять приватних будинків, медзаклад, дві школи, а також потрощено автівки й господарчу споруду.

Відомо про вісімнадцятьох поранених – наймолодшому лише 15 років, а найстаршій – 98 років. Троє постраждалих у важкому стані госпіталізовані.

У МВСУкраїни розповіли, що через влучання виникло дві пожежі у багатоквартирних будинках за різними адресами, їх вдалося швидко ліквідувати.

Працівникам ДСНС вдалося врятували трьох дітей та жінку. Їх передали медикам. // LB.ua