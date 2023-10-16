З Ізраїлю вилетів другий рейс з евакуйованими українцями

На борту літака перебувають 155 громадян України.

Війна в Ізраїлі 2023 триває. Другий рейс з українськими громадянами вилетів з Тель-Авіву і прямує до міста Клуж (Румунія).

Про це повідомляє Посольство України в Ізраїлі у соцмережі Facebook. “Сьогодні, 16 жовтня, з аеропорту Бен Гуріон (Тель-Авів) рейсом авіакомпанії HiSky до м. Клуж (Румунія) відлетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких 107 жінок та 23 дітей”, – йдеться у повідомленні.

Також сказано, що посольство допомогло українцям з оформленням необхідних документів для вильоту. “Ми продовжуємо працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України”, – сказано у повідомленні. // УНІАН