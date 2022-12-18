Кількість кримінальних проваджень щодо злочинів російських окупантів сягнула майже 50 тисяч

Найбільше проваджень стосуються порушення законів та звичаїв війни.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 49 219 кримінальних проваджень щодо військових РФ.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, провадження відкриті за фактами вчинення на території України злочинів, передусім – порушення законів та звичаїв війни.

Саме за статтею 438 Кримінального кодексу України відкрито найбільше проваджень – 37699.

Також розслідують справи щодо:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (стаття 110 ККУ), 9134 проваджень;

колабораційної діяльності (стаття 111-1 ККУ), 2198 проваджень;

державної зради (стаття 111 ККУ), 103 провадження;

диверсій (стаття 113 Кримінального кодексу України), 37 проваджень.

Трибунал для російських військових-злочинців

Військові РФ під час повномасштабної війни в України систематично скоюють воєнні злочини. Підвердження цьому (катівні, свідчення масових звірств і депортацій) виявляють на всіх деокупованих територіях України. Звіти міжнародних організацій також підтверджують звірстві окупантів. Amnesty International звинуватила Росію у злочині проти людства і заявила про насильницьке переміщення, депортацію та фільтрацію мирних жителів на окупованих територіях України. А ООН назвала Росію відповідальною за переважну більшість воєнних злочинів, що сталися у перші тижні повномасштабної війни.

Україна працює у співпраці з іноземними партнерами над створенням спеціального міжнародного трибуналу для притягнення росіян до відповідальності. На початку грудня Національна асамблея Франції – нижня палата парламенту – ухвалила “дуже потужну” резолюцію на підтримку України і схвалила створення спецтрибуналу для президента РФ Володимира Путіна і його найближчого оточення за воєнні злочини в Україні. // УНІАН