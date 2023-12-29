У Чернігівському районі зловмисники спалили автомобіль, який не змогли викрасти (фото)

Співробітники Чернігівського райуправління поліції затримали двох місцевих мешканців, які після невдалої спроби заволодіти автомобілем підпалили його. Одному з фігурантів повідомлено про підозру в навмисному знищенні майна.

Повідомлення про підпал автівки надійшло на лінію «102» від мешканки одного із сіл Чернігівського району. Жінка розповіла, що легковик ВАЗ 2107 належав її чоловіку-військовому та стояв на вулиці біля будинку. Внаслідок підпалу автівка згоріла повністю.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції. В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особи зловмисників — двох місцевих мешканців, віком 25 та 19 років.

Поліцейські з’ясували, що старший зі зловмисників підбурив свого 19-річного знайомого викрасти автомобіль односельця. Однак завести автівку та поїхати їм не вдалося. Тоді спільники викрали автомагнітолу, після чого один з них підпалив машину.

Під час проведення санкціонованих обшуків у помешканнях зловмисників правоохоронці вилучили у одного з них крадену автомагнітолу.

Наразі слідчий поліції оголосив палію про підозру в умисному знищенні майна шляхом підпалу (ч.2 статті 194 Кримінального кодексу України). Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення.

Також поліцейські готують повідомлення іншому фігуранту про підозру в незакінченому замахові на незаконне заволодіння транспортним засобом (ч.1 статті 15, стаття 289 Кримінального кодексу України). Закон передбачає за такі дії до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області