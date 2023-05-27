Смертельна ДТП: Вища рада правосуддя одноголосно дала згоду на утримання під вартою судді Тандира

Його підозрюють у тому, що він у стані сп’яніння насмерть збив нацгвардійця.

Вища рада правосуддя (ВРП) дала згоду на тримання під вартою судді Олексія Тандира, якого підозрюють у тому, що він насмерть збив бійця Національної гвардії в Києві.

ВРП транслювала засідання наживо.

Рішення підтримали одноголосно 14 членів Вищої ради правосуддя.

Тепер прокуратура має право подати клопотання до суду про обрання запобіжного заходу щодо судді.