Поліцейські Дніпра затримали іноземця, який обікрав довірливу жінку

Під приводом продажу кухонного посуду чоловік проник до квартири 81-річної пенсіонерки та заволодів її грошима.

Як встановили працівники Дніпровського районного управління поліції, 8 лютого на вулиці Інженерній чоловік під’їхав на автомобілі до пенсіонерки та запропонував їй придбати кухонний посуд. Шляхом обману він проник до квартири потерпілої, а коли жінка відволіклась, викрав 15 тис. гривень і втік.

Працівники кримінальної поліції затримали 29-річного іноземця одразу після скоєння злочину, поблизу будинку пенсіонерки. У чоловіка вилучили викрадені гроші.

Крадія затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

9 лютого слідчі за погодженням з прокуратурою повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.

Поліція Дніпра звертається до громадян бути пильними, не довіряти незнайомим особам та не впускати їх до оселі. Якщо ви стали жертвою злодіїв – негайно зателефонуйте в поліцію та за можливістю запам’ятайте особливі прикмети злочинців.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції