У Кривому Розі багатодітна мати викинула немовля у вигрібну яму

Жителька Кривого Рогу холоднокровно вбила новонароджену дитину, втопивши її у вигрібній ямі.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на соцмережі.

Вранці 25 жовтня жінка стала матір’ю всьоме. У неї народилася дівчинка.

Тіло малюка у вигрібній ямі виявили сусіди. На місце прибули правоохоронці та екстрені служби. Рятувальники розібрали туалет, щоб дістати дитину.

За фактом смерті немовляти правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) КК України. Наразі тривають слідчі дії.

Варто зазначити, що четверо дітей містянки проживають не з матір’ю – їх у неї вилучили соцслужби. Ще один малюк нещодавно помер.