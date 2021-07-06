В Днепре «многодетная мать» воровала телефоны у граждан

В Днепре на Фрунзенском канале женщина с 8 детьми украли несколько сумок и телефонов. Злоумышленницу задержали местные жители.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на социальные сети.

4 июля на Фрунзенском канале неизвестная с 8 детьми украли из беседки 3 сумки и телефоны отдыхающих. Пострадавшие обнаружили пропажу и проследовали за женщиной. На Донецком шоссе злоумышленницу задержали до приезда полиции. До приезда правоохранителей дети разбежались, женщину полицейские забрали в райотдел.

Во время осмотра территории нашли один телефон в кустах. Детали происшествия уточняются. Задержанной грозит до 3 лет лишения свободы по статье 185 ч.1 УК Украины.