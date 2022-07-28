За напад на жителя Дніпра затримано озброєну злочинну групу

Заблокувавши проїзд автомобілями, нападники нанесли чоловіку тілесні ушкодження та поїхали з місця злочину.

Працівники відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції встановили та затримали причетних до злочину осіб. Ними виявилися троє місцевих жителів, віком від 21 до 32 років. Як з’ясувалося, на дорозі по вулиці Ливарній злочинці зупинили автомобіль містянина, розбили водійське скло та пошкодили шини авто. Після чого нанесли тілесні ушкодження 31- річному потерпілому та поїхали з місця злочину.

Поліцейські встановили маршрут злочинців та затримали нападників. У автомобілях чоловіків поліцейські виявили 4 помпові гладкоствольні рушниці, мисливський нарізний карабін, пістолет-кулемет, 2 предмети, схожі на вогнепальну зброю, пістолет вітчизняного виробництва травматичної дії, 3 ножі та понад 200 патронів різних калібрів.

27 липня слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті- до семи років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП