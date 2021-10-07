В Днепре с наркозакладками задержали женщину и подростка

Днепровские полицейские обнаружили двух закладчиков во время патрулирования города. Одним из злоумышленников оказался школьником.

Об этом сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на пресс-службу Патрульной полиции Днепропетровской области.

Правоохранители задержали 14-летнего парня 4 октября, около 10 часов, на улице Бориса Кротова. Подросток вылез из кустов, когда его увидел патруль. Школьник попытался скрыться, однако сбежать от полиции ему не удалось.

В сумке задержанного оказалась коробка с пятью свертками. Правоохранители вызвали на место мать парня, следователей и сотрудников ювенальной превенции. Подросток рассказал, что сделал две закладки и продемонстрировал они находятся. Дальнейшую судьбу несовершеннолетнего злоумышленника будут решать в отделении полиции.

5 октября на улице Набережная Победы полицейские заметили подозрительную женщину. Неизвестная пыталась скрыться от патрульных, из-за чего и привлекла к себе внимание. Во время поверхностного осмотра у 27-летней днепрянки обнаружили 22 свертка с запрещенными веществами.