Поліцейські викрили двох жителів Сарати у підпалі автомобіля одесита

Зловмисникам повідомили про підозру за ч.2 ст.28 та ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Встановлено, що чоловіки 31-го та 33-х років двічі намагалися знищити Range Rover 52-річного жителя Одеси, обливши легкозаймистою сумішшю і підпаливши її, – наприкінці минулого року і на початку нинішнього. Обидві спроби не увінчалися успіхом: займання були вчасно помічені і ліквідовані.

Встановили правопорушників співробітники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області спільно зі слідчими відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1. Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 3 правоохоронці повідомили зловмисникам про підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу, а тепер клопочуть про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідно до чинного законодавства, чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Одеське районне управління поліції № 1