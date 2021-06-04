Чиновник «Укрзализныци» вымогал взятку за договор на поставку воды

В Сумской области на получении взятки задержан служащий «Укрзализныци». Мужчина вымогал деньги за заключение договора на поставку питьевой воды из скважины, которая находится в пользовании территориального управления УЗ.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что начальник территориального отдела филиала «Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий» УЗ вымогал от предпринимателя 5 тысяч долларов. За эту сумму чиновник был согласен заключить договор на поставку питьевой воды из скважины, которая находится в пользовании управления.

Правоохранители задержали его в момент передачи денег. Сейчас решается вопрос о сообщении чиновнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, 2 июня правоохранители сообщили о подозрении служащему обособленного подразделения «Укрзализныци» в присвоении 750 тысяч гривен государственных средств. Деньги были выделены на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале станции «Киев-Пассажирский». // РБК-Украина