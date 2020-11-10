Россиянин после развода попытался отрубить руки бывшей жене

Инцидент произошел из-за того, что женщина ответила отказом на просьбу экс-супруга вернуться

В Горно-Алтайске задержан мужчина, избивший бывшую жену, а затем набросившийся на нее с топором, сообщили в управлении МВД по республике Алтай.

По информации ведомства, утром 9 ноября женщина отвела ребенка в детский сад и возвращалась домой. 31-летний ранее судимый россиянин подкараулили ее у входа в подъезд и попросил вернуться. Получив отказ, он несколько раз ударил бывшую жену кулаком по голове, а затем начал наносить ей удары топором, пытаясь отрубить женщине руки. Больше всего пострадала правая кисть. Россиянку с травмами положили в больницу.

По данному факту возбуждено дело по статье УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Мужчина находится под арестом. // МК