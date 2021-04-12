За викрадення та катування людини судитимуть колишнього нацгвардійця

Прокурорами Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира одного з відділень батальйону спеціального призначення Національної гвардії України за викрадення та незаконне позбавлення волі громадянина, а також його катування (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України).

За даними слідства, восени 2014 року військовослужбовець, погрожуючи вогнепальною зброєю, здійснив викрадення громадянина в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. На той час цей чоловік допомагав з веденням документації у відділі кадрів військової частини як волонтер.

Чоловіка зв’язали скотчем та перевезли проти волі до Дніпропетровської області. Протягом місяця бранця утримували, обмежуючи в їжі та питній воді, в холодному туалеті непрацюючого дитячого оздоровчого табору.

Потім його перевезли та ще два місяця утримували у покинутому мисливському будинку в селі на Донеччині.

Слідством встановлено, що під час незаконного позбавлення волі чоловіка піддавали катуванню, примушуючи зізнатись у причетності до скоєння певних дій з допомогою побоїв, погроз та залякування фізичною розправою над ним та його рідними.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора