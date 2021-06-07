В Киеве ревнивец до смерти избил товарища

В Киеве мужчина до смерти избил своего товарища из-за ревности к общей знакомой. Трагедия произошла на бульваре Вацлава Гавела, что в Соломенском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Там отметили, что во время употребления алкогольных напитков между мужчинами произошла драка, в результате которой подозреваемый несколько раз ударил оппонента по голове и туловищу.

К столичной полиции по спецлинии 102 от жительницы Соломенского района поступило сообщение о том, что в квартире на бульваре Вацлава Гавела умер ее сосед.

«Предварительно правоохранители установили, что в квартире во время совместного распития алкоголя между владельцем и квартирантом возникла драка из-за ревности к общей знакомой. В ходе конфликта арендатор несколько раз ударил оппонента по голове и туловищу, в результате чего пострадавший от полученных травм скончался на месте», – отметили в полиции.

Правоохранители сообщили, что тело мужчины с телесными повреждениями направили на судебно-медицинскую экспертизу, а фигуранта задержали. Им оказался 42- летний ранее судимый местный житель.

В настоящее время следователем Соломенского управления полиции правонарушителю сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.// OBOZREVATEL,