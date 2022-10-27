Сімейна шайка «бджолярів» викрадала вулики на території Хмельниччини

«На рахунку» батька і сина понад 20 вуликів, викрадених на Старокостянтинівщині та Шепетівщині. Викрадені вулики були з бджолиними сім’ями та медом, адже зловмисники самі займаються бджолярством і знали, як з ними поводитись.

До поліції Старокостянтинівщини надійшло повідомлення від місцевих бджолярів про крадіжку вуликів з пасіки неподалік села Хутори. В одного з потерпілих було викрадено 6 вуликів, а у іншого — 15.

Працівники поліції в ході оперативно-розшукових заходів встановили, що до крадіжок може бути причетний 40-річний житель Старокостянтинова. Під час досудового розслідування поліцейським стало відомо, що чоловік діяв спільно зі своїм 68-річним батьком, який проживає у Шепетівському район. До речі, пенсіонер раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків як у батька, так і у сина, під час яких виявили викрадені на Старокостянтинівщині вулики. Крім того, знайшли також вулики, про крадіжку яких раніше заявляв житель Шепетівщини. А у пенсіонера — ще висушені рослини конопель.

За даними фактами слідчі відділу поліції №1 (м. Старокостянтинів) відкрили кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії тривають.

ГУ Національної поліції в Хмельницькій області