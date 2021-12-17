Столичні оперативники затримали чоловіка за смертельне побиття знайомого у квартирі на Лісовому масиві

Після спільного вживання алкоголю між приятелями відбувся конфлікт, у ході якого один наніс іншому смертельні травми голови. Протягом доби правоохоронці затримали фігуранта та повідомили йому про підозру. Тепер йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення від киянки про те, що вона виявила свого дядька без ознак життя у квартирі на проспекті Лісовому. На вказану адресу негайно виїхали швидка медична допомога та слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник Деснянського управління поліції Зураб Мелікідзе, правоохоронці опитали сусідів та ймовірних свідків і встановили обставини події:

«Попередньо ми з’ясували, що два тижні тому до 52-річного киянина приїхав товариш. Під час спільного розпиття спиртних напоїв між ними виник словесний конфлікт, у розпалі якого порушник вдарив опонента декілька разів в обличчя, у результаті чого той впав на підлогу. Після бійки зловмисник ліг спати, а коли прокинувся і виявив товариша мертвим, то втік».

Правоохоронці отримали висновок судово-медичного експерта, який встановив, що причиною смерті стала черепно-мозкова травма. У результаті проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили особу правопорушника. Ним виявився 40-річний уродженець Донецької області, раніше судимий за майнові злочини. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Слідчим відділом Деснянського управління поліції фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання судом затриманому запобіжного заходу», — додав підполковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва