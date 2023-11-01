На Миколаївщинв взято під варту підозрюваного у зґвалтуванні жінки

За принципової позиції прокурора Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури судом взято під варту раніше судимого 44-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 54-річної жінки (ч. 2 ст. 152 КК України).

Подія сталася 28 жовтня 2023 року у смт Березнегувате Баштанського району. Підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшов до односельчанки, де застосувавши фізичну силу, зґвалтував її.

За вчинене зловмиснику загрожує до десяти років ув’язнення.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура