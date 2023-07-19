На Вінниччині командиру роти повідомлено про підозру у хабарництві

За процесуального керівництва прокурорів Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викрито та повідомлено про підозру командиру роти за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, капітан, з метою незаконного особистого збагачення, вимагав неправомірну вигоду в сумі 56 тис. грн від підлеглого військовослужбовця, який виконує завдання в зоні проведення бойових дій.

За такі кошти він пообіцяв не доповідати керівництву частини про виявлену нестачу майна, що закріплено за сержантом, а також не призначати у зв’язку з цим службового розслідування.

11.07.2023, під час одержання другої частини неправомірної вигоди в сумі 46 тис. грн, командира роти затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Раніше командир вже отримав від дружини підлеглого військовослужбовця першу частину хабаря в сумі 10 тис. гривень.

Наразі командиру повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють слідчі слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованому у м. Хмельницькому, за оперативного супроводження співробітників Управління СБ України у Вінницькій області.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону