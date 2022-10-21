За державну зраду та колабораційну діяльність судитимуть мешканку Луганщини

За спільного процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора та Білокуракинського відділу Сватівської окружної прокуратури Луганської області завершено досудове розслідування в кримінальному провадженні стосовно громадянки України за фактом державної зради та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч.7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, в березні 2022 року 36-річна мешканка Білокуракинщини погодилась на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора та зайняла псевдопосаду «помічника прокурора» в «прокуратуре Белокуракинского района лнр».

У травні 2022 року обвинувачена добровільно отримала паспорт громадянина псевдодержавного утворення «лнр». Крім того, наприкінці червня 2022 року так звана «посадовиця» взяла участь у виїзному прийомі громадян на тимчасово окупованій території Луганської області.

Таким чином, жінка своїми діями провадила підривну діяльність проти України на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності, недоторканості, державній безпеці України.

Наразі прокурори направили до суду обвинувальний акт для розгляду по суті.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За вчинене фігурантці загрожує тюремний строк до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Білокуракинського відділу

Сватівської окружної прокуратури)